Врач дала рекомендации, как справиться с отеками после новогодних застолий

пластический хирург Мадина Байрамукова / Фото: из личного архива Мадины Байрамуковой

Новогоднее застолье часто приводит к отекам и плохому самочувствию. Первое, что необходимо сделать в данной ситуации, — это побыстрее вернуться к привычному режиму: вовремя ложиться спать и вставать пораньше. Иначе от отеков вы не избавитесь до конца праздников. Как справиться с отеками после новогодних застолий, «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова.

Важный момент — употребление достаточного количества простой негазированной воды, которая поможет вывести из организма токсины, улучшит самочувствие и посодействует нормальному самочувствию. Помимо простой воды, не возбраняется перейти на зеленый чай, который также очень полезно пить в подобных ситуациях.

Утро после застолья можно начать с лимфодренажного массажа в домашних условиях или небольшой зарядки — по вашему усмотрению. Начать лучше с массажа лица: подушечками пальцев разглаживайте в разные стороны лоб — от его центра к вискам, затем круговыми движениями от носа пройдитесь по нижней орбитальной зоне по направлению к вискам и от переносицы по верхней орбитальной зоне к вискам. Разотрите кистями рук область за ухом и перед ухом, далее по массажным линиям проведите пальцами рук вниз от ушей, под челюстью, вниз к области, где шея переходит к грудному отделу позвоночника. Теперь можно переходить к зарядке.

Зарядка, которая будет способствовать оттоку лимфы, очень проста: встаньте перед зеркалом, выпрямитесь, постарайтесь тянуться макушкой к потолку, руки на талии. На вдохе встаньте на цыпочки, на выдохе резко опуститесь на пятки. Повторите упражнение 10–15 раз. Теперь оторвите пальцы и большую часть стопы от пола и постарайтесь переместить вес тела на пятки, на выдохе вернитесь в исходное положение.

Среди народных методов справиться с отеками помогут дольки свежего огурца и картофеля, предварительно замороженные в холодильнике для этого случая кубики с зеленым и черным чаем. Также можно попробовать маску для зоны под глазами, которую легко приготовить из йогурта без наполнителя, добавив в него ложку молотого кофе. Кофе стимулирует кровообращение — по этой причине он является одним из самых популярных ингредиентов кремов для зоны вокруг глаз.

Из косметических средств справиться с утренними отеками помогут гидрогелевые патчи, которые необходимо предварительно охладить в холодильнике, и различные маски для зоны вокруг глаз с пептидами, аминокислотами, муцином улитки, кофе.

— Старайтесь сократить употребление соли, соленостей и копченостей, так как все это способствует задержке жидкости в организме. Прогулки и активное времяпрепровождение станут профилактикой отеков во время праздничных дней, — заключила врач.