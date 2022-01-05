«Водка вполне подойдет»: автоэксперт Бревдо назвал способы сэкономить на незамерзайке зимой

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В качестве альтернативы омывающей жидкости в холодную погоду можно использовать воду с моющим средством или обыкновенную водку. Самостоятельно заниматься изготовлением составов не стоит: расход омывайки не настолько большой. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

По его словам, хорошо очищают ветровое стекло жидкости на основе спирта.

— Та же водка вполне подойдет, потому что температура замерзания у нее меньше, чем у воды (минус 25–30 градусов), а очищающие свойства лучше. Залить водку — самый дешевый вариант, — заметил специалист.

Бревдо подчеркнул, что водка в бачке омывателя никак не навредит автомобилю, потому что в ее составе — только спирт и вода. Кроме того, альтернативным вариантом омывайке может быть вода с небольшим количеством моющего средства.

Эксперт отметил, что запрещенная в России незамерзайка на метаноле лучше справляется с очисткой ветрового стекла.

— Считается, что незамерзайка на метаноле, которая раньше была довольно популярна, вредна при попадании внутрь. Естественно, если ее выпить, то можно умереть, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам Бревдо, чистую воду стоит лить в бачок омывателя только в том случае, если на улице очень грязно и температура заведомо выше нуля. При этом нужно учитывать, что ее очищающие свойства хуже, чем у специализированных жидкостей. Зимой при незначительной плюсовой температуре днем использовать воду не стоит: ночью может похолодать и она замерзнет, предупредил эксперт.

Изготавливать омывающую жидкость самостоятельно не стоит, рекомендовал специалист.

— Мне кажется, нет смысла заморачиваться, расход действительно невелик. Хотя есть некоторые автомобили, которые быстро расходуют омывайку, задействуя форсунки омывателя для фар. Там расход омывающей жидкости выше при не очень большом баке, ее все время приходится доливать. Некоторые водители в этом случае просто отключают омыватели фар или выводят питание на отдельную кнопку, — заключил Бревдо.