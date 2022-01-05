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Автор русскоязычной «Википедии» Валерий Ковалев скончался в возрасте 51 года

Виктория Сикерина

Общество
Автор русскоязычной «Википедии» Валерий Ковалев скончался в возрасте 51 года
Фото: CC0/DonSimon

Создатель интернет-магазина Holodilnik.ru и один из авторов русской «Википедии» Валерий Ковалев скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщили на портале «Викиновости» в среду, 5 января.

— В ночь на 31 декабря NoFrost (псевдоним Ковалева — прим. «ВМ») скончался. Сердце, — заявили в сообщении.

Валерий Ковалев родился в 1970 году в немецком городе Нойруппин. Образование он получил в Московском авиационном институте.

В 1993 году начал заниматься оптовой и розничной торговлей холодильниками, а через 10 лет основал собственный интернет-магазин. В 2006 году Ковалев занял пост медиапланера компании «Яндекс».

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