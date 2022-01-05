Как развлечь детей во время школьных каникул: советы родителям

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вопрос о том, как развлечь детей во время школьных каникул, иногда может быть сложным для родителей, особенно когда все стоит так дорого. Основатель благотворительного фонда «Важные люди» Анастасия Байкина в беседе с «Вечерней Москвой» дала несколько советов родителям, которые помогут снять стресс и сделать всех счастливыми, не потратив при этом целое состояние.

— Во время школьных каникул в городе множество мероприятий, которые ваша семья может посетить бесплатно. Зайдите в интернет, чтобы узнать, что происходит в вашем районе. Посетите концерты и театры с детскими спектаклями. Многие библиотеки и музеи проводят такие мероприятия, как дни искусств и ремесел. В музеях и галереях летом часто проходят новые выставки и мероприятия. Многие художественные галереи проводят специальные мероприятия для детей и семей — это может быть как раз то что нужно, чтобы стимулировать художественную жилку вашего ребенка, — отмечает Байкина.

Конечно, в некоторые дни вы будете сидеть дома, но это не значит, что дети должны скучать. Устройте день кино — выберите несколько любимых фильмов, возьмите попкорн и устройтесь поудобнее. Займитесь кулинарией — выберите рецепт вместе с детьми, сходите в магазин за ингредиентами и приготовьте что-нибудь вместе, чтобы потом с удовольствием съесть. В зависимости от возраста и интересов вашего ребенка это может быть что угодно — от простого кекса до борща! Достаньте головоломки, настольные игры и фанты — будет весело. Старые добрые развлечения могут быть очень кстати.

Сходите поплавать. Если вам посчастливилось жить недалеко от бассейна, по возможности ходите купаться. Вода действует на детей успокаивающе, а количество энергии, затраченное в воде, означает, что по возвращении домой они будут не так активны.

Если на улице сухо, закутайтесь и отправляйтесь с детьми в парк или на прогулку в тихое место с фляжкой горячего шоколада — это точно пойдет на пользу!

Будьте изобретательны — сделайте что-нибудь вместе, например, поздравительные открытки или украшения из бисера. Устройте день декоративно-прикладного искусства: купите холст и краски (их можно приобрести в недорогих магазинах), используйте краски или мелки, а дети могут развесить свои творения в своих комнатах.