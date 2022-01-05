Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Усиленный режим работы ввели для МЖД из-за мощного снегопада

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Усиленный режим работы ввели для МЖД из-за мощного снегопада
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Специалисты Московской железной дороги (МЖД) начали работать в усиленном режиме из-за мощных осадков в виде снега. Об этом рассказали в пресс-службе столичного перевозчика в среду, 5 января.

В МЖД отметили, что такая мера необходима для обеспечения безопасности и стабильности перевозок в период неблагоприятных погодных условий.

— Проводится непрерывная работа по очистке путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры от снега. В настоящее время на линии выведено максимальное число единиц спецтехники с начала зимы —127 снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машин, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что техника не мешает движению пассажирских поездов. Также для очистки путей задействованы свыше 2,5 тысячи железнодорожников.

— Работы по очистке снега будут продолжаться и в ночные часы. По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что городские службы Москвы начали проводить необходимые регламентные работы по уборке снега из-за мощных осадков и неблагоприятных погодных условий.

Читайте также:
Безопасность усиленный режим работы МЖД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте