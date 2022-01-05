Кардиолог Хорошев объяснил, как избежать тромбоза после коронавируса

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Коронавирус может спровоцировать у человека появление тромба. Чтобы избежать опасного состояния, необходимо в процессе заболевания регулярно консультироваться с врачом и принимать препараты, которые назначит специалист. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

По словам эксперта, тромбоз является характерным проявлением коронавируса.

— Основная суть заключается в возникновении крохотных маленьких тромбов, которые потом могут сливаться, сколачиваться.Ковид, суть которого еще предстоит изучить, это и есть вот эти вот тромбы, уменьшение скорости кровотока и вен, — отметил Хорошев.

Как подчеркнул врач, коронавирус чаще всего возникает у людей, у которых уже были какие-либо болезненные изменения, он может обострить их. Поэтому в процессе заболевания и после выздоровления нужно вести себя осторожно.

Хорошев обратил внимание, что заболевание коронавирусом требует обязательного обращения к врачу. Это поможет предотвратить возникновение тромбоза, заметил эксперт.

— Специалист подскажет, что нужно принимать, какие препараты. Говорить о том, что антитромботические препараты нужны всем, нельзя: таким образом можно навредить. Хорошо разобраться в ситуации может только врач, причем подготовленный, — резюмировал собеседник «ВМ».