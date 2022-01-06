Почти тридцатисантиметровые сугробы появились в Москве после снегопада

Фото: АГН Москва / Артем Рамазани-Зубов

Снегопад, который шел в столице в среду, 5 января, принес 15 процентов месячной нормы осадков, на базовой метеостанции зафиксирован снежный покров в 29 сантиметров. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 6 января.

— Шестичасовой снегопад, накануне обрушившийся на Центральную Россию, принес в Москву 15 процентов месячной нормы осадков: в Тушино выпало 5 миллиметров, на ВДНХ — 6, в центре столицы, на Балчуге — 7 миллиметров осадков, — сказал синоптик.

Он отметил, что высота снежного покрова на базовой столичной метеостанции ВДНХ повысилась до 29 сантиметров, в Тушино — до 30, на Балчуге — до 32 сантиметров. По словам Тишковца, такие показатели соответствуют климатическим показателям последней декады января.

Синоптик заявил, что сильные снегопады, которые вызывают ухудшение видимости до нескольких километров, идут в Тульской, Калужской, Рязанской, Смоленской областях, передает РИА Новости.