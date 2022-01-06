Российская сборная по теннису вышла в полуфинал ATP Cup

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Сборной России удалось выйти в полуфинал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup), который проходит в австралийском Сиднее.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин одержали победу над итальянцами Маттео Берреттини и Янником Синнером в решающей парной встрече третьего матча группового раунда. Противостояние, продлившееся 1 час 44 минуты, завершилось со счетом 5:7, 6:4, 10:5.

До этого Сафиуллин уступил Синнеру — 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев победил Берреттини — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. В состав сборной России также вошли Евгений Карловский, капитаном команды стал тренер Медведева француз Жиль Сервар.

Российские теннисисты одержали победу во всех трех матчах и заняли первое место в группе. С кем сборной России придется сразиться в полуфинале, станет известно позднее. Во вторую полуфинальную пару вошли сборные Испании и Польши. Российская сборная является действующим победителем турнира.

Призовой фонд соревнований составляет 10 миллионов долларов.

ATP Cup — командный турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он является подготовительным перед Открытым чемпионатом Австралии, который пройдет в начале января.