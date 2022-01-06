Иммунолог Болибок объяснил, когда закончится пандемия коронавируса

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Говорить об окончании пандемии коронавируса можно будет тогда, когда случаи заболевания не будут регистрироваться постоянно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что понятие «эпидемия» подразумевает под собой регулярно регистрируемые случаи заболевания.

— Само слово «эпидемия» и, соответственно, «пандемия» обозначает высокий уровень заболеваемости, который превышает некие пороговые значения, установленные в данном случае Роспотребнадзором, — рассказал специалист.

По его словам, пандемия коронавируса в РФ закончится тогда, когда заболеваемость уйдет на уровень спорадической. Закончится ли она при этом во всем мире, сказать сложно, добавил собеседник «ВМ».

Дальнейшее развитие ситуации в России, как отметил эксперт, пока не поддается прогнозам.

— Что будет в РФ, сказать сложно, потому что у нас уровень вакцинации меньше, чем в европейских странах, и вполне может оказаться, что у нас все будет выглядеть немного хуже. У нас вообще госпитализация и смертность выше, чем в остальных странах из-за того, что много непривитых, — заключил иммунолог.