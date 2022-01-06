Диетолог Соломатина объяснила, кому нельзя пить какао

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Нарушение усвоения мочевой кислоты — единственное противопоказание для употребления какао. Однако в ограниченных количествах этот напиток можно пить даже при наличии такого заболевания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, людям с подагрой стоит осторожнее подходить к употреблению какао.

— У кого нарушено усвоение мочевой кислоты — в этом случае сильно увлекаться какао не стоит: могут возникнуть боли в суставах или проблемы с почками, — рассказала эксперт.

При этом одну кружку какао в таком случае можно выпить: ничего страшного не произойдет, подчеркнула Соломатина.

Здоровому человеку не стоит сильно ограничивать себя в употреблении напитка, уверена диетолог.

— Чашка, две, даже три в день для здорового человека не принесут вреда. Чрезмерное употребление напитка может быть чревато тем же повышением уровня мочевой кислоты, но только в случае, если есть к этому предрасположенность. Да и не ведрами же мы будем его пить? — заметила диетолог.

Добавлять в какао сахар нужно по вкусу, отметила врач. Если сахар не входит в состав порошка, чайной ложки с горкой будет вполне достаточно на одну чашку.

В целом какао — полезный для организма напиток, так как улучшает работу мозга, снижает вероятность образования тромбов и оказывает тонизирующее действие, заключила собеседница «ВМ».