Терапевт рассказала, как алкоголь в праздники влияет на риск подхватить COVID-19

Фото: Pixabay

Употребление спиртных напитков в период январских каникул не должно сказаться на иммунитете человека и спровоцировать заражение коронавирусом. Однако в состоянии алкогольного опьянения люди, как правило, не соблюдают профилактических мер, что повышает риски инфицирования. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

— Навряд ли иммунитет будет настолько угнетен, что человек заболеет коронавирусом. Другое дело, что алкоголь притупляет социальную ответственность и человек не соблюдает мер предосторожности: находится в близком контакте с людьми, не носит маску, не моет руки так часто, как это требуется. В этом плане, конечно, риски есть, — отметила она.

Сам по себе алкоголь не должен повлиять на иммунитет, если человек не алкоголик и не находится в тяжелом запое, подчеркнула собеседница «ВМ».

Тем не менее некоторых правил во время празднования стоит придерживаться, заметила Чернышова.

— Совсем полный отказ от алкоголя — крайняя мера. Но соблюдать определенные меры предосторожности все-таки стоит: в частности, пить не крепкие напитки, а вино или коктейли, где алкоголь разбавлен. И потихоньку, медленно пить, потому что печень у нас может переработать только определенное количество алкоголя в час, — рекомендовала врач.

Как отметила собеседница «ВМ», в течение часа стоит употреблять не больше одного бокала вина или небольшой рюмки более крепкого напитка. В этом случае не будет тяжелого алкогольного отравления, плохого самочувствия и похмелья, заключила эксперт.