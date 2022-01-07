«Действовать на опережение»: как защитить недвижимость в случае утери документов

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В случае утери или кражи паспорта следует сразу же обратиться в территориальный орган МВД России. Если есть подозрения, что у вас похитили документы на недвижимость, нужно наложить запрет на совершение любых действий с недвижимостью без личного участия собственника. Такими советами в беседе с «Вечерней Москвой» поделились в управлении Росреестра по Москве.

— Если подозреваете, что документы на недвижимость похищены, нужно незамедлительно обратиться в полицию и составить заявление о краже. Кроме того, необходимо действовать на опережение и не дать мошенникам воспользоваться украденными документами. Для этого собственнику следует наложить запрет на совершение любых действий с недвижимостью без его личного участия. Тогда никто, кроме владельца квартиры (даже при наличии доверенности), не сможет распорядиться его имуществом, — сообщила замруководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

Такое заявление можно подать в МФЦ или через личный кабинет на сайте Росреестра, пояснила она.

Утраченное свидетельство о собственности на недвижимость не подлежит восстановлению: выдача таких документов прекратилась в 2016 году. Теперь подтвердить свое право на обладание собственностью можно только при помощи выписки из ЕГРН, рассказали в Росреестре.

— Выписка из ЕГРН актуальна лишь на момент ее выдачи. Заказывать новую выписку взамен потерянной (или взамен утраченного свидетельства о собственности) нужно в том случае, если она необходима для совершения сделки здесь и сейчас, — прокомментировала Макарова.

Она добавила, что получить выписку из ЕГРН можно на бумажном носителе или в электронной форме с цифровой подписью. В первом случае необходимо обратиться в МФЦ, а во втором — воспользоваться сайтом Росреестра.