Массаж и алкоголь: можно ли идти на процедуру после застолья

Фото: Из личного архива Владимира Яременко

Наличие в организме человека алкоголя является противопоказанием к массажу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал массажист Владимир Яременко. По его словам, хороший специалист никогда не будет работать с пьяным клиентом.

— Ни для кого не секрет, что массаж способствует выведению из организма так называемых токсинов. Алкоголь эти токсины в большом количестве умеет создавать. В результате процедура массажа при алкогольном опьянении с точки зрения организма выглядит так: пока тело активно борется с токсинами, ему всячески мешают руки массажиста, — пояснил Яременко.

Поскольку алкоголь приводит к расширению кровеносных сосудов, а действия массажиста к тому, что усиливается кровообращение, последствия процедуры могут быть непредсказуемыми, вплоть до сильного скачка давления, предупредил эксперт. Помимо этого, по словам Яременко, массаж может ухудшить симптомы похмелья и стать причиной еще большего обезвоживания организма. К тому же потенциально опасно проводить сеанс человеку, который плохо контролирует себя.

— Важный момент любой процедуры — это тесный контакт между массажистом и клиентом и наличие обратной связи. Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не может дать объективную оценку происходящему с ним. Обратная связь со специалистом нарушается. Какими будут последствия такого лечебного сеанса, неизвестно. Уже не говоря о том, что те положительные эффекты, которые несет с собой сама процедура массажа, будут находиться под большим вопросом, — сказал собеседник «ВМ».

В заключение он призвал в случае употребления спиртного перенести сеанс массажа на другой день. После двух бокалов вина за обедом сеанс лучше отложить как минимум на четыре часа. После плотного обеда или ужина массаж тоже не рекомендован, добавил эксперт.