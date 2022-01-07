Макрон планирует провести переговоры с Путиным в ближайшее время

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Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 января, заявил, что планирует провести очередные телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

— Франция продолжает вести диалог с Россией. Я провел два длинных телефонных разговора с президентом Путиным в последние недели. И будут еще в ближайшие дни, — цитирует французского лидера ТАСС.

21 декабря президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине и гарантии безопасности.

Лидеры также обсудили и проблемную ситуацию на Украине, вызванную «нежеланием» Киева выполнять Минские соглашения. Возможность проведения нового саммита в «нормандском формате» зависит от шагов Киева по реализации соглашений, подчеркнул Путин.

Стабилизация обстановки в Нагорном Карабахе, как уточняется, вызвала удовлетворение обоих глав государств. При этом Путин обратил внимание Макрона на ограничения, которым подвергается телеканал RT во Франции.