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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первый рабочий день 2022 года

Руслан Давлетшин

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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первый рабочий день 2022 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В первый рабочий день после новогодних каникул в Москве ожидается обычная погода без сильных снегопадов и ветров. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Температура ночью в понедельник, 10 января, составит 7–10 градусов ниже нуля, а днем — минус 5–8. То есть в темное время суток она будет на три градуса ниже, чем днем. Солнце сейчас не играет никакой роли и весь температурный фон определяется только циркуляционными характеристиками, — отметил специалист.

По его словам, сильного выпадения снега ожидать не стоит, усиленных ветров тоже. Их порывы будут достигать 11–13 метров в секунду. Опасности это не представляет.

Остается вопрос с давлением. Если в пятницу, 7 января, оно было низкое, то с субботы, 8 января, оно будет около нормы, заключил метеоролог.

Синоптик ранее также заявлял о том, что в первую рабочую неделю нового года в Москву придут морозы. Так, в среду, 12 января, в городе похолодает до 19 градусов ниже нуля. А вот в конце рабочей недели снова потеплеет, а давление на старый Новый год резко понизится.

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