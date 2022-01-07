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Трамп назвал Байдена причиной разлада внутри американского общества

Виктория Сикерина

В мире
Трамп назвал Байдена причиной разлада внутри американского общества
Фото: Whitehouse

Действия нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена ведут к разладу внутри американского общества. Такое мнение выразил экс-лидер государства Дональд Трамп в пятницу, 7 января, комментируя произошедшую в 2021 году ситуацию в Капитолии.

По словам Трампа, занявшие год назад Капитолий люди не являются террористами и мятежниками. При этом их нельзя сравнивать с теми, кто организовал теракты 11 сентября 2001 года.

— Люди видят обман. Они видят циничного политика, который шел на выборы, обещая единство, а сейчас предпринимает наиболее разделяющие общество действия из всех возможных: выставляет своих политических оппонентов в качестве внутренних террористов, как делают боящиеся за собственную безопасность диктаторы в коммунистических странах, — объяснил экс-президент США.

Дональд Трамп добавил, что попытки демократов препятствовать избирательным реформам в нескольких штатах говорят о жестком посягательстве на свободы граждан Соединенных Штатов, цитирует ТАСС его слова.

В декабре 2021-го бывший лидер США заявил, что его расстроил проведенный ранее видеосаммит действующего президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

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