Президент Туркменистана распорядился потушить кратер «Врата ада»

Фото: kremlin.ru /Администрация президента России

Кратер «Сияние Каракумов» или же «Врата ада», из которого на протяжении уже полувека вырывается горящий газ, поручили потушить. Данное распоряжение дал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время заседания правительства в субботу, 8 января.

— Идущий из-под земли газ негативно сказывается на здоровье местных жителей и экологической обстановке района. Кроме того, расходуется природный газ, тогда как его можно было бы экспортировать и получать прибыль, — считает Бердымухамедов.

Вице-премьер Шахым Абдрахманов получил поручение найти способ тушения кратера. Если это будет необходимо, то к тушению «Врат ада» можно будет привлечь зарубежных ученых, передает Turkmenportal.

Кратер «Сияние Каракумов» находится вблизи деревни Дарваза, в 260 км к северу от Ашхабада. Он образовался в 1971 году в результате геологических работ. Тогда, во время разведки месторождений газа, геологи пробурили скважину, но наткнулись на пустоту, в которую обвалились верхние слои грунта и буровая вышка. Тогда геологи приняли решение поджечь выходивший газ, чтобы он не отравлял людей и скот. Они рассчитывали, что он выгорит за несколько дней.

В 2010 году Бердымухамедов уже поручал погасить этот кратер.

В 2013 году путешественник и исследователь Джордж Коронис из Канады спустился на дно кратера. Он провел исследования и сбор образцов. Он нашел бактерии, которые живут на дне при высоких температурах. Они не встречаются нигде на поверхности Земли. Однако в раскаленном кратере они чувствуют себя превосходно, живя в небольшой экосистеме.