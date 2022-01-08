МВД России разрабатывает порядок проведения геномной регистрации

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Министерство внутренних дел (МВД) России в настоящее время разрабатывает проект постановлений, который будет устанавливать порядок проведения государственной геномной регистрации в добровольном и обязательном для граждан порядке. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проектом устанавливается порядок проведения данной процедуры, а также определяются правила получения и использования биологического материала и обработки соответствующей информации.

По словам представителя МВД, комментарии о содержании документа являются преждевременными, так как многие детали процедуры будут определяться после вступления в силу положений закона, передает ТАСС.

1 ноября 2021 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для всех въезжающих трудовых мигрантов. По его словам, такие меры позволят ужесточить контроль за процессами миграции, а также пресечь проникновение криминала на российский рынок. Кроме того, нововведения дадут правоохранителям возможность более успешно раскрывать преступления.