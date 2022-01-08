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Россиянам рассказали, когда выгодно покупать билеты на поезд

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Россиянам рассказали, когда выгодно покупать билеты на поезд
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Продажа билетов на некоторые поезда начинается за четыре месяца до отправления, на большинство — за три месяца. Приобретение билета на старте продаж поможет сэкономить. Об этом Вечерней Москве» рассказали в «Федеральной пассажирской компании».

В пресс-службе перевозчика отметили, что приобрести билеты на поезд можно за определенное время до начала поездки.

— На большинство поездов во внутригосударственном сообщении продажа билетов начинается за 90 суток до даты поездки с начальной станции маршрута. На некоторые поезда, в частности, №1/2 «Красная стрела» и №3/4 «Экспресс», которые курсируют в сообщении Москва — Санкт-Петербург, продажи открываются за 120 суток, — рассказали в пресс-службе.

В международном сообщении, в частности, со странами СНГ и Балтии, продажи открываются за 60 суток.

На места в купейных вагонах, вагонах СВ и скоростных поездах (на большинстве поездов) действует система динамического ценообразования, отметили в пресс-службе. Система предусматривает, что стоимость билетов на поезд может изменяться в зависимости от различных факторов.

Одним из ключевых факторов является дата покупки билета: чем раньше пассажир оформляет проездной документ, тем ниже его стоимость.

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