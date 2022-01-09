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Эксперт заявил о стабилизации психического состояния людей в период пандемии

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт заявил о стабилизации психического состояния людей в период пандемии
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Пандемия коронавирусной инфекции, несмотря на все опасения, не привела к массовым психиатрическим расстройствам у населения. Об этом заявил доктор медицинских наук, суицидолог, профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета, автор пособия по стабилизации психического состояния медиков во время пандемии Алексей Меринов.

По его словам, в некоторых регионах России можно даже наблюдать снижение количества суицидов.

По мнению специалиста, такую тенденцию можно объяснить теорией социолога Эмиля Дюркгейма, который считал, что в тяжелые периоды общество консолидируется и снижает внутри себя уровень саморазрушающихся вариантов поведения.

— В периоды войн, например Второй мировой войны, исследователи также отмечали снижение уровня суицидов, причем, как в странах, участвующих в войне, так и в невоюющих странах, — заметил собеседник ТАСС.

Он также предположил, что на позитивный настрой в обществе влияет волонтерство, потому как помощь другим людям вызывает исключительно положительные эмоции.

Накануне психотерапевт Надежда Панова высказала мнение, что люди, которые упорно отрицают существование коронавируса и выступают против антиковидных ограничений, на подсознательном уровне не готовы жить в новых изменчивых реалиях. По ее словам, люди с тугоподвижной психикой до сих пор не могут принять ситуацию с появлением нового заболевания.

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