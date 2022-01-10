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Автоэксперт рассказал, когда в России подешевеют подержанные машины

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт рассказал, когда в России подешевеют подержанные машины
Фото: Pexels

Из-за дефицита новых автомобилей в прошлом году выросли цены на вторичном рынке. Даже если ситуация с новыми машинами нормализуется, ждать снижения цен на вторичке раньше 2023 года не стоит. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт, заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

По его словам, в 2021 году цены на подержанные авто выросли даже заметнее, чем на новые.

— По некоторым данным, наблюдается рост и на 30, и даже на 40 процентов. Я 40 процентов не вижу, но то, что есть 20–30, — однозначно. Плюс наблюдается дефицит: все хорошие машины расходятся мгновенно, их почти нет. С хорошими машинами люди не торопятся расставаться, — сказал эксперт.

Как подчеркнул собеседник «ВМ», в условиях выросших цен многие автовладельцы не хотят продавать свои машины, так как не уверены, что смогут купить себе новый автомобиль по приемлемой цене.

Рынок подержанных машин зависит от рынка новых, но с некоторой задержкой, заметил Гудков.

— Если мы предположим, что в идеальном случае у нас к середине года — осени наладится ситуация на рынке новых машин, то с интервалом в три–шесть месяцев начнет налаживаться и на рынке подержанных. Но тут факторов, которые на это влияют, еще больше, поэтому еще сложнее спрогнозировать. Ясно то, что по рынку подержанных машин в течение всего 2022 года я бы не ждал улучшения ситуации и тем более возврата к прежним временам по доступности цен на машины, — заключил специалист.

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