Путешествиям по России предрекли рост популярности

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Популярность внутреннего туризма в России обусловлена не только закрытыми границами, но и развитием инфраструктуры. В будущем количество путешествий по РФ только вырастет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он отметил, что коронавирусные ограничения в других странах — не единственный стимул для роста популярности путешествий по России.

— Внутренний туризм развивается не только из-за пандемии, но и из-за того, что появляется больше доступных объектов. Создается инфраструктура, улучшается транспортное сообщение, — заметил специалист.

По его словам, раньше за границу выезжало 14 миллионов человек в год, в 2021-м — только семь. При этом Крым посетили девять миллионов, а Краснодарский край — свыше 15 миллионов человек. Также Горин заметил, что количество самостоятельных поездок и бронирований в год составляет около 60 миллионов в год, в ближайшие годы это количество хотят увеличить до 140 миллионов.

С въездом туристов из других стран ситуация обстоит гораздо хуже. Возможно, она не улучшится в этом году, отметил собеседник «ВМ».

— Пока это сложный вопрос, потому что из-за пандемии, в отличие от внутреннего туризма, въездной туризм близок к нулю. Здесь все будет зависеть от признания вакцин, взаимного открытия возможностей оформить визу и налаживания авиасообщения. Если внутренний туризм у нас на 90 процентов восстановился до уровня 2019 года, выездной туризм восстановился на 50 процентов, то въездной туризм — в 2020 году упал на 97 процентов, в прошлом — на 95 процентов по сравнению с 2019-м, — рассказал эксперт.

Специалист обратил внимание, что такая же цифра может сохраниться в новом году. Основным шагом для увеличения турпотока из-за рубежа должно стать взаимное признание вакцин, заключил собеседник «ВМ».