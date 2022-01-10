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Стали известны победители премии «Золотой глобус»

Михаил Алимов

В мире
Стали известны победители премии «Золотой глобус»
Фото: EPA/ТАСС

В Соединенных Штатах в 79-й раз прошла церемония вручения одной из самых престижных премий в области кино и телевидения «Золотой глобус». Торжественная церемония состоялась в ночь с 9 на 10 января.

Так, статуэтку за лучшую мужскую драматическую роль получил Уилл Смит, сыгравший в фильме «Король Ричард». «Золотой глобус» за лучшую женскую роль достался Николь Кидман за роль в драме «Быть Рикардо». Актера Эндрю Гарфилда признали победителем в номинации лучшая мужская роль в комедии/мюзикле («Тик-так, бум!»).

Награду в категории лучший драматический сериал завоевали «Наследники», в комедийном жанре — сериал «Хитрости». «Подземная железная дорога» признан лучшим мини-сериалом.

Новость дополняется.

Премия «Золотой глобус» уступает по своей престижности только знаменитому «Оскару». В этом году она проходила из-за пандемии коронавируса в новом формате — в закрытом режиме.

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