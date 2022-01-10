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Многофункциональный комплекс с садом на крыше появится на западе столицы

Виктория Сикерина

Город
Многофункциональный комплекс с садом на крыше появится на западе столицы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Верейская улица Карта всех событий

Многофункциональный комплекс с общественным садом на крыше возведут на Верейской улице в Западном административном округе (ЗАО) города. Девелопер, строящий объект, уже получил соответствующее разрешение. Об этом рассказали в пресс-службе московского Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в понедельник, 10 января.

В ведомстве отметили, что объект построят на территории общей площадью более 4,5 гектара. В здании предусмотрены 1298 квартир и 538 мест для автомобилей на подземной стоянке. Работы планируется завершить в 2024 году. Помимо этого, в комплексе организуют помещения для магазинов, аптек, стоматологического центра, заведений общественного питания, салонов красоты и спортивных залов. На крыше специалисты разобьют общественный сад.

Входные группы выполнят в уровень с землей, что создаст доступную среду для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В подъездах организуют комнаты для хранения велосипедов, колясок и самокатов, пишет агентство городских новостей «Москва».

В декабре председатель столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасия Пятова рассказала, что детский сад на 300 мест построят в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы.

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