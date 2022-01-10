Синоптик рассказал, стоит ли ждать морозов на Крещение в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Знаменитые крещенские морозы, которые из года в год бывают в европейской части России ближе к 19 января, ожидаются и в этом году. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, похолодание в столичном регионе начнется в ближайшие выходные, оно продолжится и усилится в начале следующей недели. Максимальных значений морозы достигнут 19 и 20 января.

— Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что в столичном регионе это будут 20-градусные морозы. Так что крещенским морозам быть, — отметил специалист в комментарии «МИР 24».

По его словам, похолодание будет интенсивным, но кратковременным. После 20 января начнется новая волна потепления.

10 января синоптик Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в столице превысила отметку в 32 сантиметра. Подобный показатель на семь сантиметров превысил январскую норму осадков. В Подмосковье самые большие сугробы намело в Серпухове и Павловском Посаде — 37 сантиметров, Черустях — 38 сантиметров, Коломне — 44 сантиметра.

Источник: mir24.tv