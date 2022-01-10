ВДНХ пригласила москвичей на бесплатные космические экскурсии и лекции

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

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Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 12, 15 и 16 января приглашает москвичей и гостей столицы на бесплатные экскурсии и лекции.

Откроет программу в среду экскурсия «Люди и космос», приуроченная к 115-летию со дня рождения председателя Совета главных конструкторов СССР Сергея Павловича Королева. Посетители увидят макеты ракет-носителей, кораблей и спутников, ракетных двигателей и автоматических межпланетных станций. Здесь можно узнать о главном конструкторе и разработках Владимира Челомея, Валентина Глушко, Николая Пилюгина, Владимира Бармина, Михаила Решетнева.

В субботу, 15 января, пройдет лекция «Астрономические наблюдения с поверхности Земли», которую прочитает ученый-астрофизик Сергей Попов. Он расскажет, в чем особенности оптической и радиоастрономии. После лекции при хорошей погоде участники мероприятия смогут провести свои астрономические наблюдения.

На следующий день в центре пройдет экскурсия «Форпосты в космосе», приуроченная к 53-й годовщине первой в истории космонавтики стыковки двух пилотируемых кораблей. Посетителям расскажут о стыковке космических кораблей и о том, как сегодня осуществляется работа Международной космической станции. Также 16 января состоится лекция «Космические детективы».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.