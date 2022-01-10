Билеты на российские фильмы можно будет купить с помощью «Пушкинской карты»

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Приобрести билеты на отечественные фильмы можно будет с помощью «Пушкинской карты». Такая возможность появится с 1 февраля. На это дополнительно выделено по две тысячи рублей в год на каждую карту. Об этом в понедельник, 10 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— С 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличен с трех до пяти тысяч рублей в год. Со следующего месяца, с февраля, возможности карты будут расширены. Ее станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино, — передает его слова РИА Новости.

По словам Мишустина, «Пушкинская карта» стала очень востребованной программой. За четыре месяца ею воспользовались более 3,7 миллиона человек, и их количество стабильно растет.

— Было куплено билетов более чем на 2 миллиарда рублей, — резюмировал он.

«Пушкинская карта» — специальная карта для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. С ее помощью можно расплачиваться только при приобретении билетов на культурные мероприятия. Проект стартовал в России в начале сентября 2021 года.