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Фестиваль «Возвращение» стартовал в Московской консерватории

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Возвращение» стартовал в Московской консерватории
Фото: Пресс-служба фестиваля
Россия, Москва, Малая Никитская улица, 13с6 Карта всех событий

Фестиваль камерной музыки «Возвращение» с 10 по 16 января проходит в Малом зале Московской консерватории.

Слушателям представят четыре концерта, которые включают шедевры камерной музыки, редко исполняемые произведения великих композиторов, российские и мировые премьеры отечественных и зарубежных авторов. Программа обновляется ежегодно.

Темы программ нынешнего фестиваля — «Доля шутки», «Думы» и «Первая любовь».

В концерте «Доля шутки», который гости консерватории услышат 10 января, собраны юмористические сочинения. Такие, например, как «Музыкальные шутки» Клаудио Монтеверди, «Юмореска» Александра фон Цемлинского или «Сатиры» Арнольда Шенберга.

В среду, 12 января, зрителям представят программу «Думы», где можно услышать «Утреннее размышление о Божием величестве» Леонида Десятникова на стихи М. Ломоносова для хора a capella и «Слезы. Размышление по поводу песни Джона Дауленда» Бенджамина Бриттена, «Раздумье» Николая Рославца и кондукт французского средневекового поэта и философа Филиппа Канцлера O mens cogita («Задумайся, человече»), «Чувства К. Ф. Э. Баха», написанные им же, и «Думки» Антонина Дворжака.

Через день, 14 января, в концерте «Первая любовь» будут исполнены произведения, посвященные или же вызванные к жизни первыми романтическими переживаниями и опытами. Прозвучат сочинения Рахманинова, Грига, Глинки, Мессиана, Дебюсси, Брамса, Прокофьева, Яначека, Корнгольда.

Завершится фестиваль 16 января «Концертом по заявкам». Среди авторов, которых выбрали для исполнения участники заключительного вечера, - Кшиштоф Пендерецкий, Андрей Зеленский, Леош Яначек, Арнольд Бакс, Оливье Мессиан и Гэвин Брайерс.

На сцене консерватории выступят как постоянные участники фестиваля, так и новые гости. Художественное руководство фестивалем осуществляют Роман Минц и Дмитрий Булгаков.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба мероприятия.

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