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«Был брачный договор, всем советую»: Ангарская рассказала о финансовых подробностях развода

Георгий Соланович

Общество
«Был брачный договор, всем советую»: Ангарская рассказала о финансовых подробностях развода
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Российская актриса Надежда Ангарская раскрыла финансовые подробности ее развода с бывшим мужем Раедом Бани. Откровенный разговор случился в программе «Добрый день с Валерией».

По словам Ангарской, у них с бывшим супругом был заключен брачный договор. Во время развода с Бани актриса убедилась в его пользе: экс–супруг не смог отобрать у резидента Comedy Woman квартиру.

— У нас был брачный договор, всем советую, особенно, когда женщина зарабатывает больше. Мы прекрасно понимаем, как это может быть: квартира, купленная в браке — общая, а если выплачивает ипотеку женщина, как обидно, когда мужчина забирает половину и уходит, нагадив в душу, — заявила актриса на телепередаче.

16 апреля Ангарская впервые откровенно рассказала о разводе с супругом, однако пара развелась в 2019 году, прожив в браке пять лет. Они продолжают общаться из-за общего сына Давида, которому осенью исполнится шесть лет.

Артистка призналась, что у нее уже появились новые отношения, в которых она чувствует себя счастливой, но замуж выходить пока не торопится.

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