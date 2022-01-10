Сафронов рассказал об образе жизни попавшего в больницу Куравлева

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер Леонид Куравлев, попавший, по данным СМИ, в реанимацию, хотел уйти в монастырь. Об этом «Вечерней Москве» заявил художник Никас Сафронов в понедельник, 10 января.

— Не в курсе его самочувствия, но я знаю, что он ушел в монастырь, говорил мне, что собирается в монастырь уйти. Он всегда был довольно закрытым человеком — странный, но великий, — рассказал он.

Сильное влияние на Куравлева, как уточнил художник, оказала смерть его жены.

Сафронов добавил, что последний раз общался с актером около года назад. По его словам Куравлев тогда был грустным и намеревался уйти в монастырь, а после этого Сафронов не мог до него дозвониться.

10 января Пятый канал сообщил, что Куравлев находится в реанимации в Коммунарке. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов.

Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Они оба показали отрицательный результат.