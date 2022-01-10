Пропал без вести 14-летний подросток в районе Марьино

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Марьино Карта всех событий

В понедельник, 10 января, пропал 14-летний подросток в районе Марьино. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

По предварительной информации, проживающий в столичном районе Марьино подросток не вернулся домой в положенное время. На данный момент его местоположение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 162 сантиметра, нормального телосложения, глаза серо-голубого цвета, волосы русые короткие.

Подросток был одет в серо-черную шапку с Микки-Маусом, синюю куртку с разноцветными узорами, капюшон которой внутри оранжевый. Также на подростке были синие штаны и серые ботинки. С собой у него был мешок синего цвета для сменки.

Фото: Instagram / @skmoscowgsu

— Следователями проводятся проверочные мероприятия, к поискам ребенка приступили сотрудники ведомства совместно с волонтерами «Поиска пропавших детей», — говорится в Instagram-аккаунте ведомства.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 102 — полиция; 8 (495) 690-24-28 — СК России и 8 (800) 30-112-01 — волонтеры.