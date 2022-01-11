Телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в столице

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Российскую телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в столичное медицинское учреждение. В настоящий момент ее состояние оценивается как стабильное. Об этом стало известно во вторник, 11 января.

До этого сообщалось, что звезда экранов обратилась в больницу из-за кашля. Медики обнаружили у нее высокое артериальное давление.

— Кира Александровна лежит в больнице, с ней все хорошо. Госпитализировали ее лишь для того, чтобы держать под наблюдением, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение близких Прошутинской.

Кира Прошутинская родилась 15 сентября 1945 года в Москве. Профессиональное образование она получила на факультете журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Карьера Прошутинской началась в Молодежной редакции Центрального Гостелерадио СССР на должности корреспондента.

Впоследствии телеведущая создала программу «Взгляд», а в сентябре 1988 года совместно с Анатолием Малкиным организовала ATV.

За творческую карьеру Прошутинская удостоилась множества наград. Так, например, ей вручили премию Союза Журналистов СССР.