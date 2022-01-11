Жительница Подмосковья попросила выдать ей советский паспорт, назвав РФ коммерческой организацией

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Барвихинский отдел полиции Одинцовского района обратилась женщина, которая потребовала выдать ей вместо российского паспорта паспорт гражданина СССР, объяснив это тем, что РФ является не страной, а английской коммерческой организацией. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По словам жительницы региона РФ — это коммерческая структура, которая зарегистрирована в Лондоне, а пост ее генерального директора якобы занимает Дмитрий Медведев. Женщина пояснила, что, по ее убеждению, основным видом деятельности этой структуры являются эксперименты на человеческим ДНК посредством вакцин.

Бдительная гражданка заявила о своем нежелании участвовать в экспериментах, поэтому потребовала выдать паспорт образца СССР, а на время его изготовления — временное удостоверение личности гражданки иностранного государства.

До этого сообщалось, что полиция заинтересовалась блогершей Полиной Моругиной, более известной как Полина Фейс, после публикации ее обнаженной фотографии на фоне храма. В отношении 24-летней девушки завели дело по статье «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».