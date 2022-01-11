В дептрансе рассказали о программе запуска беспилотного такси в столице

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Программа запуска беспилотного такси в столице вышла на финальную стадию согласования. Однако соответствующее постановление еще не приняли. Об этом рассказали в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 11 января.

В ведомстве отметили, что специалисты планируют внедрить беспилотные автомобили в районе города Ясенево.

— Точные сроки запуска сервиса мы сможем назвать только после согласования необходимого регулирования на федеральном уровне, — заявили в пресс-службе.

Однако в НТИ «Автонет» добавили, что запуск такого такси запланирован на 2022 год. Специалисты в настоящее время занимаются доработкой программы экспериментального правового режима. В его рамках в стране запустят беспилотное такси. Такой документ обнародуют в январе текущего года, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин сообщил, что внедрение беспилотных автомобилей такси в Москве будет проходить постепенно в целях безопасности других участников дорожного движения.