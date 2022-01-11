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Мужчина в женском платье с ножами напал на сотрудницу храма на востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мужчина в женском платье с ножами напал на сотрудницу храма на востоке Москвы
Фото: patriarchia.ru

Сотрудники полиции задержали мужчину, который, находясь в неадекватном состоянии, напал с ножом на сотрудницу храма на востоке Москвы. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне вечером. Очевидцы обратили внимание на мужчину, который разгуливал по улице в розовой рубашке, похожей на женское платье, с ножами, и сообщили об увиденном сотрудникам полиции. Спустя пару минут один из очевидцев позвонил снова и заявил, что этот же мужчина с ножами зашел в один из храмов и напал на свечницу.

Вскоре после этого прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину. По словам собеседника «ВМ», нападавший почти не ориентировался в пространстве и времени, прощался с вымышленной кошкой и разговаривал с несуществующими персонажами.

Мужчину отвезли в участок и вызвали психиатрическую бригаду.

Позже стало известно, что задержанный живет недалеко от храма. По данным источника «ВМ», злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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