Доктор Комаровский объяснил, что делать, если ребенок часто болеет в детсаду

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, что нужно делать, если ребенок в детском саду постоянно простужается.

Он отмечает, что если малыш болеет и выздоравливает в течение 5-7 дней, то это нормально. При этом если ребенок болеет по два месяца и у него есть осложнения, то необходимо проконсультироваться с врачом и постараться оградить малыша от вирусов.

— Простуда — это нормально. Это формирование иммунной системы, профилактика аллергических заболеваний. Продолжайте ходить в детский сад и время от времени болеть, — сказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

По словам доктора, профилактика и укрепление иммунитета в таких случаях не особенно помогают, потому что причина не в ребенке, а в самих детских садах, где не проветривается помещение, где сухо и много детей.

— Если ребенок часто болеет, то у него конфликт с окружающей средой. Взрослые люди должны создавать для детей условия жизни и гулять на улице в любую погоду не менее четырех часов в день.

Доктор Комаровский предупредил об опасности популярного лекарства.