Выговор объявили участникам застолья в красноярской больнице, где скончался пациент

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Участники застолья по случаю новогоднего корпоратива в красноярской больнице, где из-за халатности врачей скончался пациент, получили выговор по факту нарушения порядка поведения на работе. Об этом в среду, 12 января, сообщили в местном министерстве здравоохранения.

При этом в ведомстве отметили, что выговор был объявлен исключительно по факту поведения сотрудников. Качество оказанной ими медицинской помощи все еще проверяется, передает РИА Новости.

Видео «корпоратива» медработников появилось в телеграм-канале «ЧП Лесосибирск». На кадрах видно, что врачи сидят за столом и выпивают. Сообщалось, что ролик снял 56-летний пациент, который нуждался в срочной помощи, но не дождался ее и умер. Но родственники скончавшегося пациента рассказали, что видео сняли уже после смерти мужчины. По их словам, за 11 дней ему сделали пять операций, но улучшений не было.

В Минздраве сообщили, что застолье медиков и смерть мужчины не связаны друг с другом, но пообещали провести проверку.