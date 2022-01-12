Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выговор объявили участникам застолья в красноярской больнице, где скончался пациент

Полина Долганова

Происшествия
Выговор объявили участникам застолья в красноярской больнице, где скончался пациент
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Участники застолья по случаю новогоднего корпоратива в красноярской больнице, где из-за халатности врачей скончался пациент, получили выговор по факту нарушения порядка поведения на работе. Об этом в среду, 12 января, сообщили в местном министерстве здравоохранения.

При этом в ведомстве отметили, что выговор был объявлен исключительно по факту поведения сотрудников. Качество оказанной ими медицинской помощи все еще проверяется, передает РИА Новости.

Видео «корпоратива» медработников появилось в телеграм-канале «ЧП Лесосибирск». На кадрах видно, что врачи сидят за столом и выпивают. Сообщалось, что ролик снял 56-летний пациент, который нуждался в срочной помощи, но не дождался ее и умер. Но родственники скончавшегося пациента рассказали, что видео сняли уже после смерти мужчины. По их словам, за 11 дней ему сделали пять операций, но улучшений не было.

В Минздраве сообщили, что застолье медиков и смерть мужчины не связаны друг с другом, но пообещали провести проверку.

Читайте также:
выговор Смерть Красноярск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте