Актер «Глухаря» и «Интернов» Алексей Герилович найден мертвым в своей квартире
Российского 48-летнего актера Алексея Гериловича обнаружили мертвым в квартире в Москве. Об этом стало известно в среду, 12 января.
По данным СМИ, до этого артист не выходил на связь на протяжении нескольких дней. Тело мужчины нашел приехавший к нему домой друг на кухне.
По предварительным сведениям, смерть Гериловича носит некриминальный характер, передает Telegram-канал «112».
СПРАВКА «ВМ»
Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Профессиональное образование он сперва получил в Белорусской государственной академии искусств, а после в Школе актерского мастерства Юрия Грымова.
За творческую карьеру артист сыграл роли в 62 кинокартинах. Среди них сериалы «Домашний арест», «Универ» и многие другие.