Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Актер «Глухаря» и «Интернов» Алексей Герилович найден мертвым в своей квартире

Виктория Сикерина

Происшествия
Актер «Глухаря» и «Интернов» Алексей Герилович найден мертвым в своей квартире
Фото: mos.ru

Российского 48-летнего актера Алексея Гериловича обнаружили мертвым в квартире в Москве. Об этом стало известно в среду, 12 января.

По данным СМИ, до этого артист не выходил на связь на протяжении нескольких дней. Тело мужчины нашел приехавший к нему домой друг на кухне.

По предварительным сведениям, смерть Гериловича носит некриминальный характер, передает Telegram-канал «112».

СПРАВКА «ВМ»

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Профессиональное образование он сперва получил в Белорусской государственной академии искусств, а после в Школе актерского мастерства Юрия Грымова.

За творческую карьеру артист сыграл роли в 62 кинокартинах. Среди них сериалы «Домашний арест», «Универ» и многие другие.

Москва Смерть Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте