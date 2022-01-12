Актер «Глухаря» и «Интернов» Алексей Герилович найден мертвым в своей квартире

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Российского 48-летнего актера Алексея Гериловича обнаружили мертвым в квартире в Москве. Об этом стало известно в среду, 12 января.

По данным СМИ, до этого артист не выходил на связь на протяжении нескольких дней. Тело мужчины нашел приехавший к нему домой друг на кухне.

По предварительным сведениям, смерть Гериловича носит некриминальный характер, передает Telegram-канал «112».

СПРАВКА «ВМ»

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Профессиональное образование он сперва получил в Белорусской государственной академии искусств, а после в Школе актерского мастерства Юрия Грымова.

За творческую карьеру артист сыграл роли в 62 кинокартинах. Среди них сериалы «Домашний арест», «Универ» и многие другие.