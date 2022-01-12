Кто получит 11 400 рублей от ПФР до 14 января

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В ближайшее время некоторые граждане получат денежные выплаты от Пенсионного фонда России. Это произойдет до 14 января. Кому ждать начисления и насколько эффективной является эта мера — разбиралась «Вечерняя Москва».

Какую сумму выплатят

Размер суммы эквивалентен региональному детскому прожиточному минимуму. Этот показатель различается в зависимости от региона. Средний объем выплаты по России — 11 423 рубля. В Москве он составит 16 174 рубля.

Источником денежных средств станет материнский капитал.

Кто получит выплату

Денежная сумма положена лишь некоторым российским семьям. Пособие получат родители, у которых второй ребенок появился не ранее 2018 года.

Кроме того, рассчитывать на зачисление могут только те граждане, которые заранее подали соответствующее заявление. Еще одно условие выплаты: средний доход родителей не должен превышать двух прожиточных минимумов в регионе.

Когда начислят выплату

Начисления стоит ожидать уже в ближайшие дни. Денежные средства поступят в банки с 10 до 14 января — в первые рабочие дни месяца. После этого указанные суммы переведут на банковские карты россиян.

Как мера отразится на благосостоянии семей

Выплата ПФР поможет семьям решить текущие финансовые проблемы. Это очень хорошая новость, так как семьи с несколькими детьми являются одной из самых незащищенных социальных категорий граждан. Таким мнением в беседе с «ВМ» поделилась профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

— То, что сейчас оказывают поддержку таким семьям, — очень хорошая новость. Даже несколько тысяч рублей — уже хорошо. Многим это поможет решить хотя бы текущие проблемы. Граждане, у которых много детей, — это самая незащищенная социальная категория. Содержать ребенка сейчас очень дорого, — заметила специалист.

Однако единовременная выплата не поможет справиться с глобальными социальными проблемами, считает она. Было бы правильно ввести ежемесячные пособия для граждан, имеющих двух и более детей, рассказала экономист.

— Мера хорошая, но что здесь плохо? Плохо то, что единовременными выплатами пытаются решить социальные проблемы. По моему мнению, было бы правильно повысить или ввести ежемесячные пособия для граждан, у которых много детей. Люди должны регулярно получать поддержку от государства, льготы по оплате коммунальных платежей. Нужно, чтобы семьи чувствовали себя комфортно в более долгосрочном периоде, — поделилась Финогенова.

Собеседница «ВМ» провела аналогию между текущими мерами и сентябрьской выплатой пенсионерам по 10 000 рублей. В обоих случаях речь идет о единовременной поддержке, пояснила она.