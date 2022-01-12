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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе. Он отметил, что ее должны закончить в 2023 году.

— Одновременно реконструируются две развязки: на Осташковском шоссе и здесь, на Алтуфьевке. Объекты очень важные. Они улучшают транспортную доступность почти миллиона человек. Это жители Москвы прилегающих районов: Мытищ, Долгопрудного и других районов Подмосковья, — сообщил корреспондент агентства городских новостей «Москва».

Как отметил мэр, работы ведутся в сложных условиях — поток транспорта очень большой. Однако строители справляются. Согласно поставленной задаче, они должны закончить развязку в текущем году.

По словам генерального директора ООО «ИФСК «АРКС» Алексея Денисова, специалисты уже закончили строительство половины путепровода. В феврале движение должно быть перенаправлено на построенный участок дороги, чтобы начать строительство оставшегося участка.

— Поставленная задача будет выполнена, и объект будет введен раньше срока, — резюмировал он.

Согласно проекту, устаревшую магистраль заменят на современную с направленными съездами большей пропускной способности. Всего планируется построить 5,4 километра дорог.

В декабре Сергей Собянин посетил новый многофункциональный медицинский центр «Медси» в Раменках. Центр посетили также председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.