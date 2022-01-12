Кардиолог Хорошев назвал способ избежать инсульта в 25 лет

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Для грамотной профилактики инсульта в молодом возрасте нужно следить за шейными позвонками и общим состоянием позвоночника. Кроме того, определенным фактором риска выступает плоскостопие. Об этом «Вечерней Москве» рассказал сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

Эксперт отметил, что с высокой долей вероятности можно не допустить инсульта, постоянно наблюдая за состоянием шейных позвонков.

— Головной мозг снабжается артериальной кровью четырьмя артериями: две сонные артерии и две — позвоночные. Позвоночные артерии идут в шести шейных позвонках (всего их семь), они, как струны, натянуты в том состоянии, когда межпозвонковые диски в шейном отделе в нормальном здоровом состоянии. Когда межпозвонковые диски начинают уплощаться в результате патологических изменений (того же остеохондроза), шейный отдел укорачивается, позвоночные артерии извиваются и кровь меньше прибывает к головному мозгу, — рассказал врач.

По словам специалиста, ношение тяжестей провоцирует развитие проблем с шейным отделом позвоночника. Плоскостопие также может стать фактором для возникновения инсульта. В этом случае использование ортопедических стелек поможет уменьшить нагрузку при ходьбе и снизит вероятность инсульта, отметил Хорошев.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что инсульт стал гораздо чаще происходить в молодом возрасте.

— У людей изменился не столько образ жизни, сколько отношение к себе. Раньше люди больше за собой следили, относились внимательнее к себе, сейчас же наблюдается крайнее неблагополучие в состоянии позвоночника и шейного отдела. Если раньше человек в 25–27 лет переносил острое нарушение мозгового кровообращения и об этом говорили как о каком-то чуде, то сейчас это довольно часто встречается, — рассказал врач.

Пандемия коронавируса также вызывает повышенный риск инсульта, заметил эксперт: ковид снижает приток артериальной крови к головному мозгу и другим жизненно важным органам, увеличивая вероятность их поражения.

Бояться «помолодевшего» инсульта не стоит, однако нужно предпринимать соответствующие меры, уверен врач.