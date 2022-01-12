Умер правнук Льва Толстого

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Сергей Толстой, правнук Льва Толстого, скончался в США на 100-м году жизни. Об этом сообщило американское издание Washington Post.

Уточняется, что Сергей Толстой умер 4 января в хосписном центре в Бетесде, в Мэриленде. Правнук великого писателя скончался от хронических болезней. Также он мог перенести инсульт, передает газета.

Большая часть потомков Льва Толстого бежала из России после революции 1917 года. Сергей прожил часть своей жизни в Европе, играя в азартные игры, после перебрался в Штаты и поселился в приюте для малоимущих, где и провел свои последние 30 лет.

В старческие годы родственник русского прозаика посещал встречи потомков Толстого в Ясной Поляне — именно там великий писатель XIX века провел большую часть своей жизни.