Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Умер правнук Льва Толстого

Георгий Соланович

В мире
Умер правнук Льва Толстого
Фото: Скриншот видео youtube.com/watch?v=40QldsoSzA4

Сергей Толстой, правнук Льва Толстого, скончался в США на 100-м году жизни. Об этом сообщило американское издание Washington Post.

Уточняется, что Сергей Толстой умер 4 января в хосписном центре в Бетесде, в Мэриленде. Правнук великого писателя скончался от хронических болезней. Также он мог перенести инсульт, передает газета.

Большая часть потомков Льва Толстого бежала из России после революции 1917 года. Сергей прожил часть своей жизни в Европе, играя в азартные игры, после перебрался в Штаты и поселился в приюте для малоимущих, где и провел свои последние 30 лет.

В старческие годы родственник русского прозаика посещал встречи потомков Толстого в Ясной Поляне — именно там великий писатель XIX века провел большую часть своей жизни.

Лев Толстой Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте