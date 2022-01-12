Адвокат Костюшкина уверен в успехе иска певца к Монеточке

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Суд на 99 процентов удовлетворит иск певца Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) о взыскании 900 тысяч рублей за плагиат его композиции. Такое мнение высказал адвокат экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Роман Лалаян.

По его словам, вопрос здесь заключается только в размере компенсации.

Адвокат рассказал, что назначенная судом экспертиза показала, что трек певицы Монеточки «Мама, я не зигую» не относится к жанру музыкальной пародии. Объем заимствованного материала в песне Гырдымовой составляет от 25 до 50 процентов в зависимости от методики подсчета. Подобное заключение экспертизы дает возможность удовлетворить иск Костюшкина.

— Суд, скорее всего, удовлетворит все наши требования. Люди правильно дали оценку. Суд не стал брать на себя такую ответственность, обратился к экспертам, и они дали свое заключение. Ждем решения Басманного суда, — заявил Лалаян в комментарии НСН.

Ранее Стас Костюшкин подал иск к певице Монеточке с требованием взыскать с нее денежную компенсацию за плагиат. Адвокат певца отмечал, что исполнительница переделала композицию Костюшкина «Женщина, я не танцую»