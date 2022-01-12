Подземный пешеходный переход в Донском районе Москвы оборудуют системой безопасности

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Загородное шоссе, 2А Карта всех событий

Подземный пешеходный переход в столичном районе Донской оборудуют современными системами безопасности и мониторинга. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Создание систем безопасности пешеходных переходов согласно адресному списку в 2022 году. Тоннель пешеходный «Пруд Бекет» по адресу Загородное шоссе, д. 2а, сооружение 1, Донской район Южного административного округа Москвы. Подземный пешеходный переход «Пруд Бекет» был построен в 2002 году, длина его тоннельной части составляет более 35 метров», — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

В состав систем безопасности перехода войдут системы сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, контроля управления доступом, технологической безопасности, передачи данных и электропитания.

Будет контролироваться пешеходная зона, оснащенная ударопрочными видеокамерами, системами по удалению воды и снега, а также системой контроля за энергооснащенностью перехода.

В декабре руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что начался монтаж последнего наземного перехода между новыми корпусами на территории ИКБ № 1. По его словам, сейчас ведется монтаж металлоконструкций четвертого перехода. Он соединяет северный и центральный корпуса.