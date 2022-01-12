Билан заступился за нетрезвую Бузову в Куршевеле. Видео

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Певец Дима Билан, который недавно признался, что ему диагностирован алкоголизм третьей степени, заступился за свою коллегу Ольгу Бузову.

Музыкант, находясь на отдыхе, записал видео, в котором обращается к Клаве Коке. Билан рассказывает, что смотрит Instagram артистки, которая сейчас вместе с Ольгой Бузовой находится на горнолыжном курорте. Участница лейбла BlackStar периодически выкладывает в сеть видеозаписи, на которых Бузова выглядит нетрезвой.

— Мне стыдно за тебя, Клава! Она тебе так помогла. Я думал, ты крутая девчонка, а ты мелочная! — сказал Билан.

В комментариях к посту пользователи написали, что сам артист, похоже, находится в нетрезвом виде, о чем свидетельствует его речь и блуждающий взгляд.

Вслед за Бузовой на отдых в Куршевель после новогодних праздников отправились и другие отечественные звезды, среди которых Григорий Лепс и Ксения Собчак.