Собянин рассказал о ходе реконструкции развязок на севере МКАД

Фото: VK / Сергей Собянин

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Специалисты реконструируют развязки на севере МКАД без остановки движения транспорта. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 января.

— Одновременно работы идут на Осташковском и Алтуфьевском шоссе. Эти объекты улучшат транспортную доступность почти для миллиона жителей Москвы, подмосковных Мытищ, Долгопрудного и прилегающих районов области, — рассказал глава города.

В результате на Алтуфьевском шоссе появятся восемь направленных съездов, добавил он. При этом вдоль внутренней стороны МКАД, по его словам, соорудят боковой проезд и путепровод по основному ходу шоссе.

Пропускная способность развязки, по данным мэра, вырастет как минимум на 20 процентов. Алтуфьевская развязка должна быть сдана в 2023 году, но строителям поставили задачу закончить работы до конца года, отметил Собянин в «ВКонтакте».

15 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что более 13,5 миллиона квадратных метров недвижимости введено и построено в городе с начала 2021 года. Нынешние объемы, по его словам, значительно превзошли показатели 2020 года, когда было введено более десяти миллионов квадратных метров. Годовой план в Москве был перевыполнен более чем наполовину, заключил Бочкарев.