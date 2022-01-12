Доктор Мясников рассказал, поможет ли закон о QR-кодах остановить «омикрон»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Введение QR-кодов на постоянной основе не поможет предотвратить распространение штамма «омикрон», однако позволит увеличить процент вакцинированных. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— Остановит ли это «омикрон»? Нет, «омикрон» бывает и у вакцинированных, но QR-коды и не служат такой цели. «Омикрон» придет, но у вакцинированных это просто ОРЗ. И это как встречный пал: когда идет пожар в лесу, поджигают траву навстречу и все это гасится. Так что мы на это надеемся, — рассказал он.

По словам Мясникова, медицинской составляющей QR-коды не имеют.

В тех странах, где они строго обязательны, признано, что это — мера принуждения к вакцинации, заметил собеседник «ВМ».

— Эта мера должна сделать жизнь невакцинированного человека настолько неудобной, чтобы он пошел и вакцинировался. Когда президент Франции Эммануэль Макрон сказал знаменитые теперь уже слова (emmerder) — на самом деле это переводится неправильно. Он имел в виду: «Я докопаюсь до невакцинированных», — рассказал Мясников.

Как отметил врач, QR-коды во многих странах как мера принуждения к вакцинации являются обязательным и действенным инструментом. С такой точки зрения эту меру стоит ввести, заключил собеседник «ВМ».

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно ему, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом. В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

«Омикрон»-штамм уже может быть доминирующим в России. Об этом свидетельствуют данные глобальной базы GISAID, куда лаборатории по всему миру загружают результаты секвенирования геномов коронавируса. За последний период доля российских образцов, идентифицированных как «омикрон», достигла 54 процентов.