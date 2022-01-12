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В Британии призвали Джонсона уйти в отставку из-за вечеринки

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
В Британии призвали Джонсона уйти в отставку из-за вечеринки
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен уйти в отставку из-за вечеринки, которая прошла в его резиденции в мае 2020 года. Об этом заявил глава британской Консервативной партии в Шотландии Дуглас Росс в среду, 12 января.

— Вчера я сказал, что если премьер-министр участвовал в этом собрании, вечеринке, мероприятии на Даунинг-стрит, в мае 2020 года, то он не должен продолжать оставаться премьер-министром. С прискорбием должен сказать, что его положение более не является устойчивым, — отметил Росс в эфире Sky News.

10 января телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, которое около 100 человек получили от помощника Джонсона в мае 2020 года, когда в Великобритании продолжал действовать первый общенациональный карантин. Гостями мероприятия стали 30 человек, хотя подобные собрания были запрещены на тот момент.

13 января Джонсон в ходе выступления в парламенте признался, что посещал данную вечеринку. Он принес за это извинения и уточнил, что рассчитывал на рабочий характер события.

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