Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД России пригрозил перейти к политике контрсдерживания НАТО

Иван Юминов

В мире
МИД России пригрозил перейти к политике контрсдерживания НАТО
Фото: МИД РФ

Россия начнет политику контрсдерживания НАТО, если альянс перейдет к действиям по ее сдерживанию. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в среду, 12 января.

— Если НАТО переходит к политике сдерживания, значит, с нашей стороны будет политика контрсдерживания, — рассказал дипломат.

Дальнейшее «скатывание» ситуации способно привести к непредсказуемым последствиям для безопасности в ЕС, подчеркнул он. Предложения о безопасности позволят «кардинальным» образом развернуть данное положение, приводит слова Грушко РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

Читайте также:
Евросоюз МИД РФ НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте