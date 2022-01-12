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Онищенко назвал причины роста заражений COVID-19 в Европе

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Онищенко назвал причины роста заражений COVID-19 в Европе
Повседневная жизнь в Праге в период пандемии коронавируса / Фото: EPA

Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко объяснил, почему в России фиксируется меньше случаев заражения коронавирусной инфекции, чем в Европе и США. Низкие показатели заражения он связал с тем, что в Российской Федерации только что завершились нерабочие праздничные дни, а в Соединенных Штатах граждане выходили на работу уже со второго января.

— Заболеваемость, конечно, ниже, чем в Европе и США, но не такая, какая есть в статистике, потому что, естественно, особенность этого заболевания отличается от той, что была, — подчеркнул Онищенко.

Эксперт также добавил, что низкие показатели в РФ свидетельствуют о легкости течения заболевания. Поскольку при штамме «омикрон» течение болезни более щадящее, чем при предыдущих вариантах вируса, хотя сам он более заразный.

— Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63 процента будет, а доведем его хотя бы до 70 процентов, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит заболеваемость, — заключил Онищенко в беседе с РИА Новости.

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За последнюю неделю в мире выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией — 15,1 миллиона. Общее количество заболевших в период с 3 по 9 января составляет 15 154 166. За это время от COVID-19 скончался 43 461 гражданин. По данным ВОЗ, к настоящему моменту всего в мире выявили 308 миллионов случаев коронавируса. Всего из-за COVID-19 скончалось пять миллионов жителей планеты.

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